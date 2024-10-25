«Коммерсант» узнал о покупке РЖД 350 тыс. кв. метров в «Москва-Сити»

Компания РЖД купила 350 тысяч квадратных метров в небоскребе Moscow Towers в элитном кластере «Москва-Сити». Об этом сообщил «Коммерсант» .

В рамках сделки компания получила право владения апартаментами, офисами и парковкой.

Общая площадь Moscow Towers — около 400 тысяч квадратных метров. Также порядка 60 тысяч «квадратов» не вошли в сделку, их отвели под заведения общественного питания, ретейл и другую инфраструктуру.

Генеральный директор консалтинговой компании Remain Дмитрий Клапша отметил, что недвижимость оценивается в 160 миллиардов рублей. Центральный офис РЖД сейчас расположен на Новой Басманной.

Высота Moscow Towers — 283 метра, строительство завершилось в 2024 году. Апартаменты расположены на 56–62-м этажах.