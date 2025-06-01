Продукция резидента ОЭЗ «Технополис Москва» пополнила реестр промышленной продукции РФ
В реестр промышленной продукции Минпромторга России включили новые обучающие наборы резидента ОЭЗ «Технополис Москва». Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ расширен четырьмя образовательными и игровыми наборами для школьников, которые производит резидент ОЭЗ „Технополис Москва“, что подтверждает высокий уровень выпускаемых компанией изделий», — подчеркнул Гарбузов.
Компания, которая создает образовательные и игровые комплекты, с 2019 года является резидентом особой экономической зоны в Москве. За это время она произвела более 100 тысяч образовательных комплектов, цифровых лабораторий и интерактивных учебных устройств для детей, подростков и студентов. Общий объем инвестиций в проект составил более 213 миллионов рублей.
Помощь в ГИА
В реестр добавили наборы для опытов по естествознанию для младших школьников, игровые комплекты для знакомства с окружающим миром, а также лаборатории для ГИА по физике и химии для девятиклассников.
Набор для изучения естественных наук, состоящий из 125 разнообразных экспериментов, поможет ученикам младших классов познакомиться с законами и явлениями природы, а игровой набор для изучения окружающего мира с 177 увлекательными опытами можно использовать для создания исследовательских проектов в начальной и средней школе.
Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что комплект ГИА-лабораторий по физике можно использовать в основном государственном экзамене для аттестации девятиклассников. Такой же комплект для химии нужен для выполнения лабораторных заданий на ОГЭ.
В портфеле резидента ОЭЗ Москвы — 35 патентов на изобретения.
«Освоение Арктики»
При поддержке города компания ОЭЗ Москвы продолжает создавать и выпускать продукты, которые помогают развивать кадры. Например, недавно резидент столичной ОЭЗ представил новый образовательный проект — проектно-отраслевую лабораторию «Освоение Арктики».
Генеральный директор компании «Научные развлечения» Олег Поваляев подчеркнул, что специализированное оборудование для исследования Арктики поможет подготовить будущих специалистов к освоению этого стратегически важного региона.
«Лаборатория позволит сформировать у школьников метапредметные знания и компетенции, необходимые для комплексного решения задач по освоению Крайнего Севера. Учащиеся смогут исследовать климат и экологию, работать с цифровыми метеостанциями и лабораториями, изучать природные явления с физической точки зрения и многое другое», — рассказал Поваляев.
Технополис Москва — это территория с особым правовым статусом, где созданы благоприятные условия для бизнеса. Здесь действуют налоговые льготы и другие преференции для инвесторов. Площадь территорий, на которых расположены высокотехнологичные предприятия, составляет более 390 гектаров.
Особая экономическая зона «Технополис Москва» уже несколько лет подряд занимает лидирующие позиции в международных и национальных отраслевых рейтингах.