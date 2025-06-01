Продукция резидента ОЭЗ «Технополис Москва» пополнила реестр промышленной продукции РФ

В реестр промышленной продукции Минпромторга России включили новые обучающие наборы резидента ОЭЗ «Технополис Москва». Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ расширен четырьмя образовательными и игровыми наборами для школьников, которые производит резидент ОЭЗ „Технополис Москва“, что подтверждает высокий уровень выпускаемых компанией изделий», — подчеркнул Гарбузов.

Компания, которая создает образовательные и игровые комплекты, с 2019 года является резидентом особой экономической зоны в Москве. За это время она произвела более 100 тысяч образовательных комплектов, цифровых лабораторий и интерактивных учебных устройств для детей, подростков и студентов. Общий объем инвестиций в проект составил более 213 миллионов рублей.

Помощь в ГИА

В реестр добавили наборы для опытов по естествознанию для младших школьников, игровые комплекты для знакомства с окружающим миром, а также лаборатории для ГИА по физике и химии для девятиклассников.

Набор для изучения естественных наук, состоящий из 125 разнообразных экспериментов, поможет ученикам младших классов познакомиться с законами и явлениями природы, а игровой набор для изучения окружающего мира с 177 увлекательными опытами можно использовать для создания исследовательских проектов в начальной и средней школе.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что комплект ГИА-лабораторий по физике можно использовать в основном государственном экзамене для аттестации девятиклассников. Такой же комплект для химии нужен для выполнения лабораторных заданий на ОГЭ.

В портфеле резидента ОЭЗ Москвы — 35 патентов на изобретения.