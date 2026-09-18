Синоптик Позднякова предупредила, что бабье лето в Москве завершится после выходных

Ближайшие выходные станут последними по-настоящему теплыми днями в Москве. Затем бабье лето завершится, а в первой половине следующей недели ожидаются дожди, пишет ИА НСН .

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что период теплой и сухой погоды в Москве подходит к концу.

Синоптик уточнила, что снег в ближайшие недели москвичам ждать не стоит.

В свою очередь биофизик и климатолог Алексей Карнаухов допустил, что осень и зима в России могут оказаться теплыми из-за пика Эль-Ниньо. По его словам, нынешние климатические изменения пока не достигли масштабов, возможных перед очередным ледниковым периодом.