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    Синоптик Позднякова предупредила, что бабье лето в Москве завершится после выходных

    Ближайшие выходные станут последними по-настоящему теплыми днями в Москве. Затем бабье лето завершится, а в первой половине следующей недели ожидаются дожди, пишет ИА НСН.

    Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что период теплой и сухой погоды в Москве подходит к концу.

    Синоптик уточнила, что снег в ближайшие недели москвичам ждать не стоит.

    В свою очередь биофизик и климатолог Алексей Карнаухов допустил, что осень и зима в России могут оказаться теплыми из-за пика Эль-Ниньо. По его словам, нынешние климатические изменения пока не достигли масштабов, возможных перед очередным ледниковым периодом.