Пробки в центре Москвы достигли максимальных 10 баллов

Москва окончательно встала — пробки в центре достигли 10 баллов. Об этом свидетельствуют дорожные карты.

Проблемы фиксируют как в пределах Садового кольца, так и на некоторых участках МКАД — например, от Волоколамского до Новорижского шоссе. Ситуацию усугубляют многочисленные ДТП.

По данным столичного Дептранса, из-за буксующих грузовиков затруднено движение в районе пересечения МКАД с шоссе Энтузиастов. Городские власти рекомендовали пользоваться метро, МЦК и МЦД, которые не зависят от погоды и ходят по расписанию.

Ранее депутат Госдумы Владимир Плякин направил министру транспорта Андрею Никитину предложения, как избежать масштабных пробок в городах в случае снегопадов.