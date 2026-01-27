Депутат Плякин предложил комплекс мер для борьбы с пробками в снегопад

Депутат Госдумы Владимир Плякин в беседе с Life.ru предложил комплекс мер на федеральном уровне для предотвращения масштабных заторов во время снегопадов. Инициатива была направлена министру транспорта Виталию Никитину.

Предлагается временно запрещать или ограничивать движение грузовиков массой свыше 3,5 или 12 тонн на федеральных трассах в период сильных снегопадов. Также предлагается обязать водителей использовать цепи противоскольжения в зимний сезон и запускать «режим повышенной готовности» за 12–24 часа до ухудшения погоды с обязательным информированием водителей.

По словам депутата, несмотря на прогнозы погоды, каждый снегопад приводит к параличу движения на десятки и сотни километров. «Каждый такой снегопад приводит к параличу движения, простою логистики, угрозе здоровью и жизни водителей», — объяснил автор проекта.

Отмечается, что заторы на дорогах во время снежных бурь чаще всего возникают из-за остановки и буксования тяжелых грузовых автомобилей на подъемах. Системный подход на федеральном уровне позволит сделать движение более безопасным и предсказуемым.