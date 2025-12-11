Биолог Воробьев отметил, что заморозки без снега могут повредить рододендроны и гортензии

Биолог и агроном Михаил Воробьев рассказал «Москве 24» , что основной риск теплой и бесснежной погоды в начале зимы заключается в возможном внезапном и сильном похолодании.

Если температура упадет до −10–15 градусов, а снежный покров еще не образуется, это приведет к быстрому и глубокому промерзанию почвы. Наиболее уязвимыми будут растения с поверхностной корневой системой, такие как рододендроны и гортензии, а также луковичные и клубнелуковичные цветы, например, тюльпаны и лилии. Кроме того, пострадать могут молодые саженцы, высаженные осенью.

Агроном подчеркнул, что при угрозе заморозков необходимо оперативно утеплить прикорневые зоны. Для этого можно использовать мульчу (торф, компост), лапник или нетканый укрывной материал. Выпадение снега до морозов станет лучшей естественной защитой, создав надежную теплоизолирующую подушку.

Несмотря на риски, Воробьев отметил практическую пользу от текущей погоды. Дачники могут посадить саженцы с закрытой корневой системой, провести подзимний посев моркови, петрушки, укропа и кинзы, а также лук-выборок для получения ранней пучковой зелени.

Кроме того, специалист посоветовал собрать опавшую листву для мульчирования грядок и утепления растений, а также избавиться от ненужных веток путем сжигания. По мнению биолога, теплая погода в начале зимы — это не аномалия, а ценный подарок, который позволяет завершить важные подготовительные работы.