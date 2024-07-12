Предприятия в Москве нарастили производственный потенциал

Модернизация производственных площадок способствует повышению конкурентоспособности предприятий, позволяет увеличивать объемы производства и сокращает издержки. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Мы активно поддерживаем развитие компаний, предоставляя различные меры поддержки — сегодня их более 20», — отметил он.

По его словам, только за пять месяцев 2024 года промышленное производство в Москве выросло на 17,6%.

Столичный производитель упаковки «ТД Полимир» обновил парк оборудования более быстрым и точным станком для производства полиэтиленовых пакетов. Это позволит увеличить производительность более чем на 50 тонн в месяц. А ранее, по итогам 2023 года, оно зафиксировало рост производства на 40% благодаря расширению площадки и новому оборудованию.