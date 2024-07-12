Предприятия в Москве нарастили производственный потенциал
Модернизация производственных площадок способствует повышению конкурентоспособности предприятий, позволяет увеличивать объемы производства и сокращает издержки. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Мы активно поддерживаем развитие компаний, предоставляя различные меры поддержки — сегодня их более 20», — отметил он.
По его словам, только за пять месяцев 2024 года промышленное производство в Москве выросло на 17,6%.
Столичный производитель упаковки «ТД Полимир» обновил парк оборудования более быстрым и точным станком для производства полиэтиленовых пакетов. Это позволит увеличить производительность более чем на 50 тонн в месяц. А ранее, по итогам 2023 года, оно зафиксировало рост производства на 40% благодаря расширению площадки и новому оборудованию.
А компания «ТАЙТЭН ПАУЭР СОЛЮШН», разрабатывающая накопители энергии, благодаря модернизации увеличила ключевой показатель производительности труда в четыре раза.
«Несмотря на ряд ограничений и существенное санкционное давление, компания смогла оперативно адаптироваться под новые реалии, пересмотреть производственные процессы, оптимизировать и технически их усовершенствовать», — отметил ее гендиректор Владимир Ворожейкин.
Он добавил, что компания значительно увеличила эффективность производства и обеспечила заказчикам требуемые сроки изготовления продукции при сохранении ее качества.
Сегодня в Москве работают более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.