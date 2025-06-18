Предприятия ОЭЗ «Технополис Москва» расширили присутствие в странах СНГ

Три резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» в 2024 году начали поставки продукции в Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Всего в прошлом году резиденты ОЭЗ реализовали за рубежом продукции на сумму свыше 1,1 миллиарда рублей, рост к 2023 году составил 17%», — добавил он.
В страны СНГ теперь поставляют лекарства для терапии онкозаболеваний, киберпротезы, инвалидные коляски, а также пластиковые поддоны. А в целом компании, входящие в ОЭЗ, экспортируют широкий спектр товаров: от микроэлектроники и оптики до учебной продукции.
Всего в 2024 году экспортировали свыше 100 изделий. Общий объем экспортной выручки за все время работы предприятий в ОЭЗ составляет 7,8 миллиарда рублей. Для поддержки столичных производителей с 2016 года действует центр «Моспром», специалисты которого помогают постоянно расширять географию поставок.
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