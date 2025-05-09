Предприятия ОЭЗ «Технополис Москва» поздравили ветеранов с Днем Победы

Праздничные мероприятия ко Дню Победы состоялись в особой экономической зоне «Технополис Москва». Об этом сообщил ее гендиректор Геннадий Дегтев.

Почетными гостями торжеств стали ветераны Автозавода имени Ленинского комсомола, на территории которого сейчас разместились площадки ОЭЗ. «Особенно символично, что в модернизированных корпусах бывшего автогиганта сегодня выпускается продукция, важная для города и страны», — заявил Дегтев.

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Совет ветеранов АЗЛК включает в себя более 1650 человек, в том числе ветеранов войны и труда, а также тружеников тыла и почетных доноров. Они активно участвуют в общественных акциях и помогают в патриотическом воспитании молодого поколения.

Компании-резиденты подарили гостям холодильники, моноблоки, продуктовые наборы, а также патефоны с виниловыми пластинками, на которых записаны шедевры классической музыки. Председатель совета Альбина Степанюк отметила, что нынешние предприятия успешно совмещают советскую научно-производственную базу и современные экономические реалии.