Предприятия Москвы в 6 раз нарастили экспорт микроэлектроники во Вьетнам

Занимающиеся производством высокотехнологичных товаров и микроэлектроники московские предприятия не только закрывают потребности отечественного рынка, обеспечивая ему полный технологический суверенитет, но и выходят со своей продукцией на международный уровень. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он подчеркнул, что продукция московских промышленников отвечает всем международным стандартам качества и находит спрос у международных партнеров, в число которых входит Вьетнам.

«По итогам 10 месяцев 2024 года объем поставок продукции приборостроения и микроэлектроники во Вьетнам вырос в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение экспорта связано с расширением производственных мощностей московских предприятий, совершенствованием технологических процессов и логистики», — рассказал Гарбузов.

Министр добавил, что наиболее востребованными позициями у иностранных партнеров стали произведенные на московских предприятиях запоминающие устройства, неоптические измерительные и контрольные приборы, а также инструменты для измерения и контроля расхода и уровня жидкости.

Помощь в поиске покупателей за границей и выходе на международные рынки столичным промышленникам оказывает центр «Моспром», работающий с 2019 года.

Одним из самых эффективных инструментов поддержки стала байерская программа. В ее рамках московские предприятия представляют свою продукцию на зарубежных профильных выставках и участвуют в деловых миссиях.