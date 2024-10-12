Столичные предприятия легкой промышленности в 2024 году нарастили объем производства одежды и обуви. Городские меры поддержки бизнеса позволили им расширить ассортимент продукции и географию поставок, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«При содействии города с января по август 2024 года предприятия нарастили производство одежды и обуви. Компании отгрузили заказчикам одежды на сумму более 60,2 миллиарда рублей, обуви — почти на 14,1 миллиарда рублей», — сказал он.
Легкая промышленность в городе представлена более 340 предприятиями. Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов заявил, что они уверенно закрывают возросшие потребности рынка.
«Так, за первые восемь месяцев 2024 года предприятия выпустили свыше двух миллионов единиц верхней одежды, более 807 тысяч комплектов спецодежды, около 832 тысяч платьев и юбок, примерно 790 тысяч спортивных костюмов и почти 1,8 миллиона пар обуви», — сообщил он.
Бизнесу в Москве доступны более 20 системных инструментов поддержки и комплекс антикризисных мер. Среди них — льготные инвестиционные кредиты, земля для реализации инвестпроектов и присвоение специальных статусов, в том числе резидента особой экономической зоны «Технополис Москва». Благодаря поддержке предприятия легкой промышленности с января по август нарастили производство текстильной обуви более чем втрое, мужских пиджаков — в полтора раза, брюк — на 16%.
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