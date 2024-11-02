Правительство Москвы проведет онлайн-конкурс на заключение 2 офсетных контрактов

Правительство Москвы проведет электронный конкурс на заключение двух офсетных контрактов. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Согласно первому из них, в Москве появится производство SAM-модулей для устройств оплаты проезда. Они необходимы, чтобы сохранять данные по картам «Тройка».

На втором предприятии хотят наладить утилизацию транспортных средств и запчастей к ним. Это поможет гарантировать безопасную переработку жидкостей и тяжелых металлов.

Как отметили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, сегодня город заключил 22 таких контракта, по восьми из них уже начались поставки. В частности, три договора подписали с компанией «Р-Фарм» на поставку лекарств в больницы.

«Это препараты лечения наиболее распространенных и опасных заболеваний: онкологических, аутоиммунных, неврологических, ревматологических и ряда других», — уточнила директор Департамента компании по региональным продажам по Москве и Московской области Екатерина Плиева.

Она назвала офсеты одним из самых эффективных способов стимулирования инвестиций в социально значимые проекты.