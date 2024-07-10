Правительство Москвы пообещало оказать помощь высокотехнологичным предприятиям
Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства подписал два соглашения со столичными предприятиями. Благодаря им производители смогут привлечь инвестиции, закупить оборудование и увеличить промышленные площадки. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Благодаря новым соглашениям город окажет финансовую помощь высокотехнологичным компаниям», — заявил он.
По словам министра, сегодня московским производителям доступны уже более 20 системных мер поддержки. Предприятия по выпуску рентген-аппаратов и интерактивного оборудования благодаря им привлекут 2,3 миллиарда рублей.
Как уточнил генеральный директор фонда Андрей Попов, по программе инвестиционного кредитования предприятиям компенсируют на три года часть затрат до трех миллиардов рублей под 3% годовых.
Например, столичная компания «Некс–Т» привлекла таким образом 800 миллионов рублей. Средства направят на модернизацию производства, что позволит значительно увеличить объемы выпуска интерактивных панелей и ЖК-дисплеев.
«Субсидия позволит существенно снизить затраты на обслуживание кредита и дать рынку конкурентный по цене и качеству продукт», — сообщил генеральный директор компании Владимир Крикушенко.
Он назвал поддержку важнейшей мерой в нынешних условиях, когда из-за высокой ключевой ставки себестоимость готовой продукции получается выше зарубежных конкурентов.
В свою очередь, предприятие «С. П. Гелпик» вложит полтора миллиарда рублей в строительство нового промышленного объекта. На нем будут производить аппаратуру для рентгенодиагностики, которую поставят в медицинские учреждения.
«[Расширение производственной базы] в среднесрочной и долгосрочной перспективе позволит полностью отказаться от международной кооперации и реализовать производство рентгеновской медицинской техники полного цикла», — заявил гендиректор предприятия Владимир Аврамов.