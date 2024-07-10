Правительство Москвы пообещало оказать помощь высокотехнологичным предприятиям

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства подписал два соглашения со столичными предприятиями. Благодаря им производители смогут привлечь инвестиции, закупить оборудование и увеличить промышленные площадки. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Благодаря новым соглашениям город окажет финансовую помощь высокотехнологичным компаниям», — заявил он.

По словам министра, сегодня московским производителям доступны уже более 20 системных мер поддержки. Предприятия по выпуску рентген-аппаратов и интерактивного оборудования благодаря им привлекут 2,3 миллиарда рублей.

Как уточнил генеральный директор фонда Андрей Попов, по программе инвестиционного кредитования предприятиям компенсируют на три года часть затрат до трех миллиардов рублей под 3% годовых.