Правительство Москвы и Университет будущих технологий договорились о сотрудничестве

Столичный департамент инвестиционной и промышленной политики на полях ПМЭФ заключил соглашение с Университетом будущих технологий о сотрудничестве в сфере промышленности. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента Анатолий Гарбузов.

«Учащиеся более чем 30 ведущих московских вузов и колледжей могут пройти стажировку на производствах в области микроэлектроники, фармацевтики, станкостроения, создания беспилотных авиасистем и других», — рассказал он.

Соглашение позволит привлечь в высокотехнологичные отрасли еще больше молодых и перспективных кадров и быстрее развивать особую экономическую зону «Технополис Москва». Всего с 2022 года в ней прошли стажировку более 1,5 тысячи студентов столичных технических вузов.

Ректор Университета будущих технологий Валерия Касамара назвала столицу самым амбициозным проектом России.

«Поэтому наш абсолютный приоритет — подготовка кадров, ускоряющих внедрение передовых отечественных разработок в городскую среду. Квантовые технологии, биотехнологии, материалы нового поколения — именно эти направления определят облик Москвы будущего», — подчеркнула она.