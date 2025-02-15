Правила проезда по МСД в критически загруженные часы изменились с 15 февраля

Правила проезда по Московскому скоростному диаметру изменились в критические часы. Об этом сообщили на сайте автодороги.

По будням с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 ввели новые правила проезда. Все остальное время, в том числе в выходные и праздники, поездка бесплатная — это касается, в том числе текущих выходных — 15 и 16 февраля. Правила транзитного проезда ЦКАД-МСД-ЦКАД не изменились.

Диаметр разделили на девять участков, проезд по каждому стоит пять рублей. При этом списывать деньги с водителей будут, только если они въехали на участок и выехали с него в пределах этого времени. Если они заехали на участок или покинули его даже на пять минут раньше или позже, проезд бесплатный.

«В году 248 рабочих дней. Если ездить по трассе на работу и обратно в будний день при средней стоимости поездки 10-15 рублей, то за год водитель потратит около 6,5 тысячи рублей — это примерная стоимость годовой страховки ОСАГО», — указали на сайте.

От оплаты освободили машины оперативных служб, почты, коммунальной техники, городского транспорта и школьные автобусы, а также такси с московской или подмосковной лицензией. Собранные за проезд деньги будут тратить на дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры.

Общий платеж выставляется в течение пяти дней в приложении «Парковки России». Оплатить проезд можно и в сторонних сервисах — например, на «Госуслугах» или в приложениях банков.