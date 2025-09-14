Посол Аргентины назвал Москву самым капиталистическим городом

Посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра назвал Москву самым капиталистическим городом из всех, где ему приходилось бывать. Наибольшее впечатление на него произвели люди, рассказал дипломат в интервью РБК .

«Когда мы приехали с супругой в Москву, были под сильным впечатлением от города. Он нам показался не только чистым и безопасным, но и самым капиталистическим из всех, где мы бывали», — поделился он.

Несмотря на то что многие иностранные бренды ушли из России, Виейру удивило, что в столице все так же много магазинов с одеждой от-кутюр и различных заведений.

