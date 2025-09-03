Россиянам рассказали, какие западные компании вернутся в Россию первыми

Первыми в Россию могут вернуться американские бренды — это обусловлено разумной политикой президента США Дональда Трампа. Об этом заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв в беседе с РИА «Новости» .

«США после прихода к власти Дональда Трампа с точки зрения экономики ведут себя куда разумнее, чем, например, Евросоюз. Это значит, что интересы крупных компаний, корпораций Белый дом не ущемляет в угоду политическим целям», — сказал он.

По его мнению, в текущих российско-американских переговорах важное место занимают торгово-экономические вопросы. Именно поэтому компании из США будут первыми, кто вернулся в Россию.

Однако российский рынок нуждается не во всех зарубежных брендах. С 2022 года ситуация сильно поменялась в лучшую сторону. Покупатели больше внимания уделили отечественным производителям, которые создают вещи высокого качества, не уступающие иностранным аналогам.

Ранее партия «Новые люди» предложила обязать вернувшиеся бренды отчислять 2% выручки в специальный фонд. По мнению депутатов, такие меры позволят защитить внутренний рынок от «деструктивных последствий реинтеграции организаций».