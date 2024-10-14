Мокрый снег с дождем накроет Москву 14 октября

МЧС предупредило о мокром снеге и дожде в Москве 14 октября

Дождь, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в понедельник, 14 октября, в Москве. О неблагоприятных погодных условиях жителей и гостей столицы предупредили в региональном главке МЧС.

Ухудшение погоды прогнозируют с 09:00 и до конца суток. Спасатели призвали водителей быть максимально аккуратными на дорогах, снижать скорость, избегать опасных маневров и двигаться с увеличенной дистанцией от идущих впереди машин.

С учетом усиления ветра в МЧС также напомнили об опасности парковки авто вблизи деревьев. Пешеходов попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

«При необходимости звоните по телефонам „101“ или „112“, или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01», — заключили в пресс-службе.

Судя по данным на сайте Гидрометцентра, днем температура воздуха в Москве составит +3… +5 градусов. Ночью похолодает до +1. В Подмосковье днем прогнозируют от +2… +7 градусов, ночью — до –2.