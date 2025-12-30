Показы грандиозного представления стартовали в концертном зале «Москва»

20 декабря в ультрасовременном концертном зале «Москва» в «Острове Мечты» состоялась премьера мегашоу «История игрушек» от продюсерского центра «Седьмая Радуга». Следующие представления пройдут с 24 по 30 декабря 2025 года и с 2 по 7 января 2026 года. Билеты на предстоящие даты можно приобрести на сайте шоу.

В «Истории игрушек» на одной сцене впервые собрались самые популярные персонажи телеканала «МУЛЬТ»: Сказочный Патруль, Геройчики, Турбозавры, Ум и Хрум, а также Кот Басик. Им предстоит общая миссия — спасти канун Нового года от козней обиженной Тени, которая навела переполох в магазине игрушек. Зрителей ждет захватывающая история о дружбе, доброте и волшебстве.

Главная особенность «Истории игрушек» в том, что именно эмоции зала управляют сказкой. Здесь бурные аплодисменты рушат коварные планы, дружный топот прогоняет грусть, а совместный танец превращает детей и родителей в одну большую счастливую команду. Каждое представление по-своему отличается, потому что рождается прямо на глазах у зрителей.

Также гости могут приобрести особый подарок — «Домик доброты»: яркая упаковка с героями шоу превращается в кормушку для птиц, а внутри ждут эксклюзивные джиббитсы, браслет, сладости известных фабрик России, доступ к видеоверсии шоу и сюрпризы от партнеров.

Не упустите шанс подарить своим детям праздник, о котором будут говорить еще весь год!

Адрес: г. Москва, проспект Андропова, д.1.

Продолжительность шоу: 1 час 20 минут

Возрастное ограничение: 0+

Продавец: ООО «Седьмая Радуга Энтертейнмент», 125167, г. Москва, Ленинградский проспект д 10, корп. 19 (вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский), ОГРН 1167746442753, ИНН 9718006157