«Покатились с морозной горки». Москвичей ждет снегопад и понижение температуры

Синоптик Леус: слабый снег и понижение температуры ожидаются в Москве 5 января

В столичном регионе 5 января сохранится влияние циклона, который движется на северо-восток Европейской России. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

«Он сохранит в небе над регионом плотные облака, местами пройдет слабый снег и начнется постепенное понижение температуры», — написал он.

В городе температура опустится до -2…-4 градусов, а по области до -1…-6 градусов. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление начнет расти и достигнет 751 миллиметра ртутного столба, что выше среднего значения.

«Покатились с морозной горки», — описал погоду Леус.

Во вторник днем снова пройдет небольшой снег. Ночью столбики термометров покажут -5…-7 градусов, а днем поднимутся до -4…-6 градусов.

Ранее москвичам рассказали о погоде в рождественскую ночь. По прогнозу синоптиков, будет снег с температурой до -9 градусов. В Подмосковье похолодает до -12 градусов.