Появился список ключевых строек в Москве на 2025-2026 годы

Правительство Москвы подвело итоги строительных работ 2024 года и обсудило планы на будущее. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, в прошлом году ключевой задачей оставалось создание сбалансированной городской среды, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, а также выполнение обязательств перед местными жителями по программе реновации.

«Градостроительный комплекс справился», — подчеркнул Собянин.

В 2025–2026 годах в Москве планируется построить Национальный космический центр, северный участок Троицкой линии метро, новый многопрофильный комплекс Детской больницы святого Владимира и корпуса МГОБ № 62 в Сколкове. Также власти запланировали реконструкцию Центрального Московского ипподрома.

Ранее Собянин сообщил о скором создании более трех тысяч рабочих мест благодаря возведению новых объектов. Планируется построить детсад и школу в Печатниках и гостиничный комплекс в Нагатинском Затоне.