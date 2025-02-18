Более 3 тысяч рабочих мест создадут в Москве по городской программе

Свыше трех тысяч рабочих мест создадут в Москве благодаря строительству новых объектов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Планируется возвести школу с детсадом в Печатниках на 725 человек, гостиничный комплекс в Нагатинском Затоне, многофункциональный комплекс и гостиницу в Нижегородском районе.

«Проекты реализуются за счет частных вложений по программе стимулирования создания мест приложения труда», — написал Собянин.

Инвесторам, которые создают рабочие места одновременно с возведением жилья, предоставляется льгота по платежам на изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство.

Недавно в Москве открылась торговая галерея в составе центра BOTANICA, возведенного по программе стимулирования мест приложения труда, рассказал директор по управлению проектами компании PIONEER Алексей Варламов.

«В торговом центре уже трудоустроено более 450 человек, и еще почти 4 тысяч планируется в офисном здании, где в настоящее время ведется передача помещений и уже 70% собственников приняли офисы», — добавил он.

Такое взаимодействие с городом позволило не только успешно реализовать проект, но и получить льготу на земельные участки под перспективное строительство.

«Участие в программе МПТ для потенциальных покупателей становится показателем надежности застройщиков и их проектов, которые преображают Москву», — отметил Варламов.

Московский департамент инвестиционной и промышленной политики напомнил, что власти города часто привлекают инвесторов к важным инфраструктурным объектам с помощью механизмов государственно-частного партнерства.