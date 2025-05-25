Погода в Москве обновила температурный максимум с начала года

Синоптик Леус: 25 мая стало самым теплым днем в Москве с начала года

Наступившее воскресенье, 25 мая, стало лидером среди самых теплых дней весны и всего 2025 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус .

Он пояснил, что к 14:00 столбик термометра на базовой метеостанции города на ВДНХ преодолел отметку в +27 градусов. Показатель превысил субботнюю температуру на 0,2 градуса и оказался выше климатической нормы сразу на шесть градусов.

«В метеорологической истории были и более теплые 25 мая, так, суточный рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня установлен ровно 20 лет назад и составляет +31,5 градуса», — подчеркнул Леус.

Синоптик добавил, что температура воздуха в столице продолжает расти, поэтому новый годовой температурный максимум станет известен после 21:00, когда снимут окончательные показания.

Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за повышения температуры до +30 градусов. Синоптики подчеркнули, что своего пика столбики термометров достигнут в период с 16:00 до 19:00 воскресенья, 25 мая.