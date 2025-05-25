Москвичей предупредили о наступлении жары в +30 градусов

Пришедшая в Москву жара приведет к повышению температуры до +30 градусов. В этой связи Гидрометцентр России объявил об «оранжевом» уровне погодной опасности в столице.

Пик самой высокой температуры синоптики ожидают с 16:00 до 19:00 в воскресенье, 25 мая. Все это время предупреждение об «оранжевом» уровне опасности останется в силе.

Из-за жаркой погоды Гидрометцентр повысил пожароопасность для Наро-Фоминского городского округа и городского округа Серпухов до четвертого класса. Предупреждение продолжит действовать до 21:00 вторника, 27 мая.

Научный руководитель Гидрометцентра России синоптик Роман Вильфанд призвал не верить сообщениям о том, что в этом году в Россию придет самое жаркое лето.

Он пояснил, что способов сделать прогнозы на столь длительный период в метеорологии не существует. А понятия самого холодного или самого жаркого сезона не имеют ничего общего с наукой.