Погода в Москве обновила рекорд по жаре для 22 сентября

Синоптик Леус: 22 сентября стало самым жарким днем в Москве с 2018 года

В понедельник, 22 сентября, температура в Москве побила рекорд по жаре 2018 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что к 15:00 столбик термометра на базовой метеостанции столицы на ВДНХ прогрелся до +26,6 градуса — это на 0,3 градуса выше, чем было в этот день в 2018 году.

«Это самый теплый день осеннего равноденствия за всю историю московской погоды», — написал синоптик.

По словам Леуса, с такой температурой понедельник в Москве может стать самым теплым во всей осени. Специалист добавил, что окончательное значение максимума станет известно только вечером 22 сентября, когда снимут показания термометров.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в конце рабочей недели в Москве и Подмосковье может выпасть первый мокрый снег, но эти осадки будут непродолжительными.