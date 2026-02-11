«Погода будет сложная»: ждать ли москвичам снегопадов в ближайшие дни?

В ближайшие дни в Москве выпадет несколько миллиметров осадков, однако вместе с этим температура повысится и приблизится к климатической норме. Об этом рассказала 360.ru главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Погода будет сложная — с точки зрения того, что будут наблюдаться осадки в смешанной фазе, мокрый снег и дождь. Это будет и 13-го, и 14-го. Температура воздуха повысится до оттепели. А вот 15-го характер погоды будет меняться, осадки превратятся в чистом виде в снег», — рассказала синоптик.

Она предупредила, что с воскресенья в Москве стоит ожидать сильнейшую гололедицу. При этом Позднякова выразила надежду, что влага, которая проникнет в сугробы, сделает их более рыхлыми и позволит снегу быстрее растаять.

Минувшая суббота стала самым теплым днем в Москве с начала февраля благодаря циклону, располагающемуся над Ростовской областью и немного зацепившему столичный регион.