Поддержку высокотехнологичной промышленности в Москве продолжат в 2026 году

В 2026 году столичные власти продолжат поддерживать высокотехнологичные предприятия и работать над обеспечением технологического суверенитета России. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, инновационные производства продолжат объединять в кластеры, а предприниматели смогут получать льготные кредиты на развитие бизнеса.

Кроме того, по программе стимулирования создания мест приложения труда заключили свыше 150 соглашений на строительство более чем 250 объектов, которые дадут суммарно более 340 новых рабочих мест. При этом новые объекты будут создаваться по принципу полицентричности.

«Многие москвичи смогут воплотить мечту о работе в шаговой доступности, а девелоперы — существенно обогатить и разнообразить районную инфраструктуру», — заявила гендиректор СЗ «Неверовского» Елена Маслова.

В столичном Департаменте инвестиционной и промышленной политики напомнили, что программа действует с 2020 года и охватила уже все районы столицы.