Синоптик Шувалов пообещал москвичам солнечные выходные

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказала в беседе с радиостанцией Sputnik, что к предстоящим выходным дожди в Москве и области прекратятся.
По прогнозу синоптика, во вторник произойдет усиление формирования кучево-дождевых облаков из-за повышения температуры поверхности, что приведет к новым кратковременным дождям. Однако увеличение атмосферного давления в пятницу должно прекратить осадки и поднять температуру.
Метеоролог считает, что уже 25 июля жителей Москвы и Подмосковья ожидает солнечная погода, добавил aif.ru.
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