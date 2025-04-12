Пять тематических трамваев запустили в Москве к 90-летию метрополитена

В столице украсили пять трамваев «Витязь-Москва» к 90-летнему юбилею метрополитена. Их можно встретить на маршрутах № 2, 7, 17, 26 и 39. Об этом сообщает mos.ru со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

По его словам, планируется, что праздничные трамваи будут ездить по улицам города до середины июня.

Маршруты выбраны неслучайно. Например, маршрут № 2 Курский вокзал — 3-я Владимирская улица — новый, его открыли лишь в сентябре 2024 года. № 39 — один из самых красивых, он проходит по Бульварному кольцу. № 17 является самым востребованным.

С 2021 года трамвайная сеть находится под управлением Московского метрополитена. В мае он празднует день рождения. Транспортная система почти на протяжении века обеспечивает комфортные и надежные перевозки гостей и жителей города.