Пес вынес обручальные кольца молодоженам на свадьбе в Москве

На Тверском бульваре в Москве прошла необычная свадебная церемонии. Обручальные кольца молодоженам вынес корги по кличке Адольф.

Пара выбрала питомца после того, как увидела его фотографию в интернете. В итоге именно ему доверили один из самых важных моментов торжества.

Церемония прошла в рамках весеннего фестиваля, где организаторы предлагают нестандартные форматы регистрации брака — на открытых площадках с особой атмосферой. Как отметили представители столичных ЗАГСов, подобный формат проводится впервые и позволяет сделать свадьбу более личной и запоминающейся.

Для гостей и родителей молодоженов такой сценарий стал неожиданностью, но идею поддержали сразу.

Кроме того, мероприятие совместили с благотворительной акцией: на площадке представили животных из приютов, с которыми могут познакомиться все желающие и при желании забрать домой.

Сегодня 19 апреля, наступила Красная горка — необычный праздник, в котором причудливо переплелись как языческие, так и православные традиции.