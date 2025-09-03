Первый в России беспилотный трамвай начал курсировать в Москве

Первый в России беспилотный трамвай запустили на линию в Москве. Об этом сообщили «Известия» .

Трамвай будет курсировать по 10-му маршруту между улицей Кулакова в Строгине и станцией метро «Щукинская».

«За два года, по сути дела, ребята реализовали этот проект, испытали. И сегодня мы начинаем реальное беспилотное движение. В добрый путь!» — сказал на открытии мэр Москвы Сергей Собянин.

До конца года планируется запустить еще три беспилотных трамвая, а с 2026-го — начать испытания поездов метро без машинистов.

В апреле в столице к 90-летию со дня открытия Московского метрополитена запустили пять тематических трамваев, которые ходили на линии до середины июня.