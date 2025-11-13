Минтранс Подмосковья предупредил водителей о возможной гололедице в выходные

В выходные в Подмосковье спрогнозировали дождь, мокрый снег и гололедицу. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, а температура по ночам снизится до -6 градусов. Региональный Минтранс призвал водителей быть внимательными и осторожными на дорогах.

«Дорожные службы Подмосковья мониторят ситуацию и проведут противогололедную обработку проезжей части, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта. Тем не менее, если вы еще не „переобулись“, то рекомендуем в выходные выезжать на летней резине — это может быть опасно», — отметили в ведомстве.

При ухудшении погоды на дорогах снижается видимость, поэтому водителей призвали сконцентрироваться, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию. Следует быть особо аккуратными на поворотах и съездах, а также замедляться перед пешеходными переходами.

Жителей призвали переходить проезжую часть только в оборудованных местах и носить световозвращающие элементы в темное время суток.