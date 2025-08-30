Первый парад корги прошел на ВДНХ в Москве

Первый парад королевских корги состоялся на ВДНХ в Москве в субботу. Об этом сообщили в Telegram-канале выставочного комплекса.

«Это событие прошло в рамках развития pet-friendly-среды на Выставке», — отметили в публикации.

Собаки породы корги в сопровождении своих хозяев прошли по центральной аллее ВДНХ, продемонстрировав яркие наряды. Также питомцы участвовали в конкурсе костюмов, корги-гонках и преодолевали полосу препятствий.

Москвичи подобрали для корги разные наряды — от костюма спасателя МЧС до героев сказок и мультфильмов. Всех участников парада в завершение ждали памятные подарки.

