Благотворительная выставка животных прошла в Подольске

В парке имени Виктора Талалихина в Подольске впервые прошел благотворительный фестиваль «Юна-фест». На нем представили около ста кошек и собак, которые готовы обрести свой дом.

«Сын хотел собаку очень давно. Мы пришли, чтобы взять собаку для бабушки, это она нас сюда привела. Но у бабушки пока не получилось выбрать, а мы домой с собакой идем», — поделилась посетительница фестиваля «Юна-Фест» Елена Чефранова.

«Временно, потому что политика нашего центра такова: все животные когда-то обретут дом, свою любящую семью и будут счастливы не только в наших стенах», — пояснила Анна Калабина.

Помимо собак, на выставке можно было увидеть и кошек. Более 20 из них смогли найти хозяев.

«Пришли на мероприятие посмотреть, думали, что никого не будем брать, но дочь выбрала котенка», — сказала гостья выставки Галина Большанина.

До дома новоиспеченных хозяев провожают волонтеры. По дороге они рассказывают, как заботиться о животном. Каждому хозяину вручают в подарок все необходимое для питомца.

Отметим, что жители, которые хотят взять домой кошку или собаку, должны пройти анкетирование и побеседовать со специалистом. Помимо этого, первые два года хозяева отправляют в центр «Юна» фото и видео питомцев.