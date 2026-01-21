Первый бесплатный автомат с питьевой водой установили в московском метро

На станции метро «Комсомольская» Кольцевой линии установили первый водомат с бесплатной питьевой водой. Об этом сообщили в пресс-службе московского метро.

При этом одноразовых стаканчиков там не будет, пассажиры смогут набрать воду только в собственную посуду. Это объяснили заботой об экологии.

В дальнейшем проект планируют распространять, поэтому просят первых пользователей оставить обратную связь через QR-код.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту Владимиру Путину, что в первые годы работы столичной подземки москвичам можно было курить в вагонах, поскольку они боялись чертей. На это глава государства ответил шуткой.