Москвичам пообещали до +24 градусов и дожди в понедельник

Гидрометцентр: в Москве 31 августа потеплеет до +24 градусов и возможен дождь

В Московском регионе ожидается теплая и дождливая погода в понедельник, 31 августа. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра.

«Переменная облачность. Местами небольшой дождь», — уточнили синоптики.

В начале недели в Москве ожидается температура воздуха от +22 до +24 градусов. Ночью возможно похолодание до +14 градусов.

Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба — комфортный уровень для столицы. Ветер ожидается юго-западный с порывами от пяти до 10 метров в секунду.

В Московской области столбики термометров в дневное время поднимутся до +19… +24 градусов. Ночью температура воздуха может упасть до +11 градусов.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что лето для москвичей и гостей столицы закончится комфортной погодой.