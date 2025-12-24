Персонал телерадиокомпании «Мир» эвакуировали в Москве

Сотрудников телерадиокомпании «Мир» эвакуировали из здания на Краснобогатырской улице в Москве. Об этом 360.ru сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, эвакуация носила учебный характер и была связана с отработкой нормативов. На место прибыла пожарная техника, сотрудников вывели на улицу примерно на два часа.

Часть работников отпустили по домам, другие разошлись по ближайшим кафе. Как подчеркнули собеседники 360.ru, угрозы безопасности не было, произошедшее являлось плановой тренировкой.

Крупномасштабная тренировка по эвакуации прошла 23 декабря во всех школах и молодежных центрах Дмитровского округа. Учения затронули более сотни зданий и показали слаженность действий в случае реальной угрозы.