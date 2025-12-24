Учения по эвакуации прошли в Дмитровском округе

Крупномасштабная тренировка по эвакуации прошла 23 декабря во всех школах и молодежных центрах Дмитровского округа. Учения затронули более сотни зданий и показали слаженность действий в случае реальной угрозы.

В учениях задействовали 104 здания, которые относятся к 27 образовательным организациям. Эвакуироваться на практике учились 21 711 школьников и студентов, а также 2 360 работников этих учреждений. К организации присоединились сотрудники МЧС и пожарные расчеты из частей № 270, № 117 и № 119.

Перед тренировкой всем напомнили правила поведения при пожаре. Также участникам показали пожарную технику. Отдельно учения прошли в молодежном центре «Сфера» и его клубах.

«Безопасность детей — наш главный приоритет. Подобные тренировки проверяют и технику, и слаженность людей. В критический момент это спасает жизни», — сказал глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Проверка подтвердила, что учреждения округа готовы к чрезвычайным ситуациям.