Пельмени «Мясное ассорти» сняли с продажи в Москве после сообщений об отравлениях
Роспотребнадзор приостановил продажу пельменей «Мясное ассорти» в Москве
Реализацию пельменей «Мясное ассорти» приостановили в Москве после информации о двух случаях отравления детей. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
«В настоящее время данная продукция из оборота АО „ВкусВилл“ изъята, договор с поставщиком расторгнут», — сообщили в ведомстве.
Двое детей отравились, поужинав пельменями, которые их мать приобрела в магазине «ВкусВилл». Пострадавшим потребовалась медицинская помощь: у них поднялась высокая температура, открылась сильная рвота.
Покупательница обратилась в Роспотребнадзор. В результате проверки выяснилось, что в пельменях была бактерия сальмонелла, которая способна поражать жизненно важные органы и приводить к серьезным осложнениям.
Ранее в Москве после вспышки ботулизма сожгли 20 тонн зараженных продуктов. Следственный комитет России продолжает расследование массового отравления лобио.