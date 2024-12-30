Пельмени «Мясное ассорти» сняли с продажи в Москве после сообщений об отравлениях

Реализацию пельменей «Мясное ассорти» приостановили в Москве после информации о двух случаях отравления детей. Об этом заявили в Роспотребнадзоре .

«В настоящее время данная продукция из оборота АО „ВкусВилл“ изъята, договор с поставщиком расторгнут», — сообщили в ведомстве.

Двое детей отравились, поужинав пельменями, которые их мать приобрела в магазине «ВкусВилл». Пострадавшим потребовалась медицинская помощь: у них поднялась высокая температура, открылась сильная рвота.

Покупательница обратилась в Роспотребнадзор. В результате проверки выяснилось, что в пельменях была бактерия сальмонелла, которая способна поражать жизненно важные органы и приводить к серьезным осложнениям.

Ранее в Москве после вспышки ботулизма сожгли 20 тонн зараженных продуктов. Следственный комитет России продолжает расследование массового отравления лобио.