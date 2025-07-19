Пассажиров московской подземки испугала темнота

Пассажиры Московского метрополитена 19 июля заметили низкую освещенность станции «Петровский парк» и перехода на станцию «Динамо» на Большой кольцевой линии. Об этом сообщило издание «Подъем» .

Люди пожаловались, что в переходе отсутствовало достаточное освещение, а поезда стояли на путях.

В пресс-службе подземки отметили, что движение не останавливалось, станция «Петровский парк» работает в обычном режиме. Движение поездов находится в запланированном графике.

«Уровень освещенности на станции „Петровский парк“ и в переходе на станцию „Динамо“ снижался из-за просадки напряжения на электрической подстанции. После оперативной проверки оборудования штатную работу станции восстановили», — сказали представители метро.

Безопасности пассажиров метро и движению поездов ничто не угрожает, добавили в пресс-службе.

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