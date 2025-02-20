Парковки Москвы станут бесплатными в День защитника Отечества

Уличные парковки Москвы будут бесплатными 23 февраля — в День защитника Отечества. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

«Оставить автомобиль без оплаты можно на всех улицах города, в том числе на парковках по 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа», — написал градоначальник.

Он добавил, что парковки со шлагбаумом в праздничный день тоже останутся бесплатными.

Ко Дню защитника Отечества подготовили культурную программу на ВДНХ. Гости смогут ознакомиться с военными профессиями, попробовать блюда полевой кухни и послушать вступления артистов. У павильона «Центральный» четыре раза за день пройдет шоу «Русские супергерои» с атлетами. Спортсмены покажут свою силу и ловкость.

Погода в Москве 23 февраля будет не очень холодной, столбики термометров покажут от -5 до нуля градусов Цельсия, рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.