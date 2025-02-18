Культурную программу ко Дню защитника Отечества подготовили на ВДНХ

Культурную программу, которая включит в себя более 30 мероприятий, подготовили на ВДНХ ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, которую процитировал сайт городского правительства .

«23 февраля ВДНХ приглашает познакомиться с военными профессиями, попробовать блюда полевой кухни и послушать выступления артистов», — заявила она.

Возле павильона «Центральный» четыре раза за день пройдет шоу «Русские супергерои» с атлетами, которые покажут свою силу и ловкость. Среди других мероприятий — экскурсии «Герои космоса», обзорная уличная прогулка «Мужские образы на ВДНХ», мастер-классы «Техника по-мужски» и многое другое.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что температура в Москве 23 февраля может достигать от -5 до нуля градусов Цельсия.