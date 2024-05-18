Парад ретропоездов и составов новейших моделей начался в Москве | 360°

Москва 18 мая 2024, 16:38 Парад ретропоездов и составов новейших моделей начался в Москве Парад поездов московского метро стартовал со станции «Сокольники» РИА «Новости»

Читать 360 в

Москвичи и гости города наблюдали за ретропоездами и новейшими составами на параде поездов в честь 89-летия московского метро. Об этом сообщило РИА «Новости».

Отправной точкой парада стала станция большой кольцевой линии «Сокольники». По БКЛ запустили девять парадных составов разных серий, а возглавил эту «процессию» ретропоезд «Сокольники», спроектированный к 75-летию столичного метро. В параде также участвовали составы «Номерной», «Еж-3», «Русич», «Москва», «Москва-2020».

Реклама

Впервые на мероприятии показали модификацию поезда «Ока» со сквозным проходом, отметило агентство. Все девять составов будут курсировать по БКЛ 18 и 19 мая.

Ранее на экранах в столичном метро запускали прямую трансляцию парада Победы на Красной площади. Москвичам также показывали видеозаписи о роли Московского метрополитена в период Великой Отечественной войны.