Памятник экс-мэру Николаю Алексееву, правившему в конце XIX века, могут установить в Москве

Российское военно-историческое общество (РВИО) объявило о сборе средств на создание памятника бывшему мэру Москвы Николаю Алексееву — он руководил столицей в конце XIX века. Об этом сообщил помощник российского лидера Владимир Мединский в мессенджере «Макс» .

«РВИО объявляет сбор средств на памятник Николаю Алексееву. Его имя сегодня забыто. Незаслуженно. А это лучший мэр Москвы до 1917 года», — написал он.

Мединский охарактеризовал Алексеева как умелого управленца. Он отметил, что во время его правления Москва стала благоустроенным и комфортным городом для XIX века.

Также помощник президента перечислил заслуги Алексеева: создание Александровского сада, появление водопровода и канализации, первой психиатрической больницы (которой недавно вернули имя бывшего мэра), родильных домов, первого асфальта, ГУМа, театра «Ленком» и Исторического музея.

