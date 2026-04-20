Памятник основателю российской радиомедицины Бурназяну открыли в Москве

Торжественная церемония открытия памятника военному врачу, основателю отечественной радиационной медицины и первому руководителю Государственной службы радиационной безопасности Аветику Бурзаняну прошла в сквере на территории Федерального медицинского биофизического центра ФМБА России. Об этом сообщил заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Московской области Андрей Забелин .

Он подчеркнул, что открытие памятника приурочили к 120-летию со дня рождения ученого, а также к 80-летию Федерального медицинского биофизического центра, который носит имя Бурназяна.

«Открытия и начинания Аветика Игнатьевича, сделанные много десятилетий назад, активно используются и развиваются сегодня», — заявил Забелин.

Министр напомнил, что врач принимал участие в создании отечественного пенициллина, ввел медико-санитарные части на предприятиях атомной промышленности, а также разработал протоколы радиационной безопасности.

«Как человек, проработавший в центре и системе ФМБА, могу с уверенностью сказать, что Аветика Игнатьевича помнят, им гордятся, на него хотят равняться», — подчеркнул министр.

В 2021 году предприятие-резидент особой экономической зоны «Дубна» разработало виртуальные тренажеры для обучения студентов в медицинском биофизическом центре имени Бурназяна. При помощи специальных установок будущие хирурги могли отработать практические навыки без пациентов.