Овчинский: жилой комплекс по реновации построили на бульваре Яна Райниса
Жилой комплекс на 390 квартир построили по программе реновации на бульваре Яна Райниса. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
«Все квартиры участникам программы реновации передадут с готовой улучшенной отделкой. Для автомобилистов предусмотрены подземный паркинг и гостевая открытая парковка», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
В шаговой доступности от нового здания находятся станция метро «Сходненская», школы, детские сады, поликлиники, супермаркеты и торговый центр. Кроме того, в пределах 20 минут есть дубовая роща «Маяк» и природно-исторический парк «Тушинский».
На первых этажах здания оборудуют колясочные, комнаты для консьержей, а также помещения для объектов быта. Во дворе организованы две детские и спортивная площадки, а придомовую территорию планируют озеленить.
Всего программа реновации должна затронуть более миллиона москвичей.