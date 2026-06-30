Овчинский: в Таганском районе продолжается строительство дома по программе реновации

На 2-й Дубровской улице в Таганском районе возводят дом по программе реновации, рассчитанный на 108 квартир. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«Сейчас на объекте почти завершены монолитные работы, ведется устройство внутренних и внешних перегородок, инженерных коммуникаций, утепление фасадов. Также началась черновая отделка помещений», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Возводят здание по монолитной технологии на месте снесенной пятиэтажки. В шаговой доступности от него две станции метро, школа, детский сад, магазины, кафе, а также Крутицкое подворье и набережная Москвы-реки. Первые этажи традиционно отдадут под коммерческое использование.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как программа реновации помогает формировать гармоничную безбарьерную среду.