Овчинский: в Москве усилили подготовку сотрудников центров переселения

В Москве сотрудники центров информирования по переселению прошли новые обучающие тренинги по работе с жителями — участниками программы реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

С начала 2026 года для специалистов провели три семинара. На занятиях они отрабатывали вежливый диалог с москвичами, помощь при оформлении документов через электронные сервисы и работу в ИАС УГД. Обучение построили на ситуациях, с которыми сотрудники сталкиваются в повседневной работе.

«Мы уделяем особое внимание тому, чтобы участники программы реновации могли пройти весь путь по получению новой квартиры спокойно и без лишнего стресса. Поэтому акцентируем внимание на качестве общения и поддержке москвичей на каждом этапе переселения», — сообщила пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Отдельный блок посвятили цифровым сервисам: специалистам показали, как помочь жителям оформить услуги на mos.ru, чтобы сократить время ожидания и снизить число ошибок.

Центры информирования работают на первых этажах домов, которые построили по программе реновации. Их адреса и контакты опубликовали на официальном сайте.

Ранее Овчинский сообщил, что только в Центральном округе в программу реновации вошли 110 домов. Расселить там планируется свыше 16,5 тысячи человек.