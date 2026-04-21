Овчинский: новая благоустроенная территория появится в Замоскворечье

Участок площадью 900 квадратных метров реорганизуют в Большом Строченовском переулке в Центральном административном округе. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«Современное пространство с зелеными зонами для отдыха расположится в окружении жилых домов и административных зданий, что сделает его максимально востребованным для повседневного использования», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Объект расположен в шаговой доступности от трех станций метро. Это позволит жителям столицы с комфортом добираться до нового места отдыха. Для этого проекта внесли изменения в правила землепользования и застройки.

Кроме того, 110 домов в ЦАО входят в программу реновации. Расселить там планируется свыше 16,5 тысячи человек.