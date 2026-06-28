Овчинский: по реновации демонтировали 10 старых домов в Черемушках

На юго-западе столицы — в Юго-Западном административном округе — снесли 10 домов, жителей которых расселили в рамках программы реновации. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Расселенные здания демонтировали с помощью технологии «умный снос». Она предполагает экологичный разбор дома по частям, а также сортировку и переработку строительного мусора.

Переселять жильцов по реновации в Черемушках начали в 2020 году. За это время в программу попали 12 зданий старого фонда, 10 из них уже снесли. На их месте возвели три многоквартирных дома жилой площадью более 64 тысяч «квадратов»

«Около 700 семей, которые ранее проживали в снесенных домах, переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Программу реновации утвердили в 2017 году она касается около миллиона жителей столицы и предусматривает расселение более пяти тысяч домов.